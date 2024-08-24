Забудьте про них! Стилист рассказала, какие вещи выйдут из моды этой осенью

Пример того, как будет модно носить шарф этой осенью

Пример того, как будет модно носить шарф этой осенью Фото: Дарья Пона / 74.RU

Имидж-стилист Ольга Гарина назвала 76.RU пять ошибок в образах, которых следует избегать при подборе гардероба в предстоящем сезоне. Уверены, многие по старинке носят такие вещи. Итак, о чем следует забыть?

1. Носить вещи в обтяжку

Стилист подчеркивает: совсем не значит, что нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире. Или наоборот: узкий верх и широкий низ.

