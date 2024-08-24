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    Забудьте про них! Стилист рассказала, какие вещи выйдут из моды этой осенью

    И чем их заменить

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    Имидж-стилист Ольга Гарина назвала 76.RU пять ошибок в образах, которых следует избегать при подборе гардероба в предстоящем сезоне. Уверены, многие по старинке носят такие вещи. Итак, о чем следует забыть?

    1. Носить вещи в обтяжку

    Стилист подчеркивает: совсем не значит, что нужно переодеться в оверсайз. Но между телом и вещью обязательно должен быть воздух. Можно пользоваться правилом: если узкий низ, то верх должен быть шире. Или наоборот: узкий верх и широкий низ.

    2. Надевать неактуальные головные уборы

    Шапочки в облипку без подворота, спортивные шапочки-«петушки» уже не актуальны. Выбирайте самые базовые шапки-бини, шапки с подворотом.

    3. Накручивать шарф вокруг шеи в несколько слоев

    Этот прием давно устарел. Самый простой из актуальных сейчас способов повязывания шарфа — накинуть его на шею и один конец закинуть на плечо.

    4. Неправильно выбирать колготки

    Стилист предупредила, что телесные колготки ужасно смотрятся в сочетании с черной обувью, так же как и черные колготки со светлой. Выбирать колготки нужно под цвет обуви, юбки или платья. Можно экспериментировать с цветными колготками — сделать их акцентом образа.

    5. Избегать цвета

    Скоро все улицы превратятся в серую массу, погода перестанет радовать. И одним из способов поднять себе настроение может стать выбор ярких вещей: шапок, перчаток, сумок, джемперов, шарфов, обуви… Осень не повод прятаться за пальто и куртками — она может быть стильной и яркой!

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