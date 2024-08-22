    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    0 м/с, штиль

    755мм

    90%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.29eur101.62

    Губернатор Кубани сообщил о спасении семнадцати членов экипажа парома, затонувшего после атаки ВСУ. Но это не все, кто были на борту

    8761
    12 комментариев

    Семнадцать членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки ВСУ в порту «Кавказ», удалось спасти. Об этом вечером 22 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Вначале Кондратьев написал о четырех спасенных членах команды — они, по его словам, оказались за бортом. Сколько всего людей было на борту в момент атаки, в этом посте он не уточнил.

    «Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома», — добавил он. Ранее источники в экстренных службах сообщали, что на пароме в момент атаки могли находиться пять человек.

    Затем, менее чем через полчаса, глава региона отчитался о семнадцати спасенных и добавил, что остается найти еще двух. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Также Кондратьев добавил, что на месте ЧП выставлены боновые заграждения, а поверхность воды обработали сорбентом, чтобы не допустить распространения разлившегося топлива.

    Вечером 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами на борту. ЧП произошло в порту «Кавказ». Очевидцы заявляли, что слышали громкие взрывы. Для тушения 30 горящих цистерн с топливом был направлен пожарный поезд. Примерно в 18:40 оперштаб Кубани сообщил, что атакованный паром затонул. Очагов возгорания на территории порта «Кавказ» не было зафиксировано.

    На борту парома находилось тридцать цистерн с топливом.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вениамин КондратьевГубернаторЖелезнодорожный паромУдар ВСУПорт КавказЭкипаж
    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close