Губернатор Кубани сообщил о спасении семнадцати членов экипажа парома, затонувшего после атаки ВСУ. Но это не все, кто были на борту

Семнадцать членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки ВСУ в порту «Кавказ», удалось спасти. Об этом вечером 22 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Вначале Кондратьев написал о четырех спасенных членах команды — они, по его словам, оказались за бортом. Сколько всего людей было на борту в момент атаки, в этом посте он не уточнил.
«Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома», — добавил он. Ранее источники в экстренных службах сообщали, что на пароме в момент атаки могли находиться пять человек.
Затем, менее чем через полчаса, глава региона отчитался о семнадцати спасенных и добавил, что остается найти еще двух. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Также Кондратьев добавил, что на месте ЧП выставлены боновые заграждения, а поверхность воды обработали сорбентом, чтобы не допустить распространения разлившегося топлива.
Вечером 22 августа в Краснодарском крае ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами на борту. ЧП произошло в порту «Кавказ». Очевидцы заявляли, что слышали громкие взрывы. Для тушения 30 горящих цистерн с топливом был направлен пожарный поезд. Примерно в 18:40 оперштаб Кубани сообщил, что атакованный паром затонул. Очагов возгорания на территории порта «Кавказ» не было зафиксировано.
На борту парома находилось тридцать цистерн с топливом.