Губернатор Кубани сообщил о спасении семнадцати членов экипажа парома, затонувшего после атаки ВСУ. Но это не все, кто были на борту

Семнадцать членов экипажа железнодорожного парома, затонувшего после атаки ВСУ в порту «Кавказ», удалось спасти. Об этом вечером 22 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.



Вначале Кондратьев написал о четырех спасенных членах команды — они, по его словам, оказались за бортом. Сколько всего людей было на борту в момент атаки, в этом посте он не уточнил.

«Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома», — добавил он. Ранее источники в экстренных службах сообщали, что на пароме в момент атаки могли находиться пять человек.