Мэр города Льгова в Курской области сообщил ο прилетах снарядов с кассетными боеприпасами

Алексей Клемешов, мэр города Льгова в Курской области, сообщил об обстреле территории муниципалитета снарядами с кассетными боеприпасами.



Снаряды, как утверждает градоначальник, прилетели в район плодосовхоза. Других подробностей не приводится.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сообщу позже», — написал Клемешов в телеграм-канале. Власти Курской области и Минобороны никак не прокомментировали его заявление.

В заключение Клемешов вновь, как и ранее, не рекомендовал всем, кто покинул город, «возвращаться до стабилизации обстановки».