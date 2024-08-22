Мэр города Льгова в Курской области сообщил ο прилетах снарядов с кассетными боеприпасами

Алексей Клемешов, мэр города Льгова в Курской области, сообщил об обстреле территории муниципалитета снарядами с кассетными боеприпасами.
Снаряды, как утверждает градоначальник, прилетели в район плодосовхоза. Других подробностей не приводится.
«Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сообщу позже», — написал Клемешов в телеграм-канале. Власти Курской области и Минобороны никак не прокомментировали его заявление.
В заключение Клемешов вновь, как и ранее, не рекомендовал всем, кто покинул город, «возвращаться до стабилизации обстановки».
Днем в Минобороны рассказали о ситуации в Курской области за последние сутки.