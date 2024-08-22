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    Мэр города Льгова в Курской области сообщил ο прилетах снарядов с кассетными боеприпасами

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    Алексей Клемешов, мэр города Льгова в Курской области, сообщил об обстреле территории муниципалитета снарядами с кассетными боеприпасами.

    Снаряды, как утверждает градоначальник, прилетели в район плодосовхоза. Других подробностей не приводится.

    «Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Сообщу позже», — написал Клемешов в телеграм-канале. Власти Курской области и Минобороны никак не прокомментировали его заявление.

    В заключение Клемешов вновь, как и ранее, не рекомендовал всем, кто покинул город, «возвращаться до стабилизации обстановки».

    Днем в Минобороны рассказали о ситуации в Курской области за последние сутки.

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    Алексей КлемешовЛьговКассетные боеприпасыПрилетКурская область
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