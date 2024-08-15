Мэр Льгова в Курской области не рекомендовал уехавшим возвращаться в город до стабилизации обстановки

Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов назвал четверг, 15 августа, «одним из самых сложных дней в современной истории города». Видеообращение к жителям градоначальник разместил в своем телеграм-канале.
Алексей Клемешов, глава города Льгова Курской области
Мэр напомнил, что четверо горожан сегодня получили ранения в результате ракетной атаки ВСУ, и попросил не игнорировать сигналы воздушной тревоги тех, кто еще остается в черте города.
Всем уехавшим мэр не рекомендовал возвращаться «до стабилизации обстановки».
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