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    Мэр Льгова в Курской области не рекомендовал уехавшим возвращаться в город до стабилизации обстановки

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    Мэр Льгова в Курской области Алексей Клемешов назвал четверг, 15 августа, «одним из самых сложных дней в современной истории города». Видеообращение к жителям градоначальник разместил в своем телеграм-канале.

    Алексей Клемешов, глава города Льгова Курской области

    Мэр напомнил, что четверо горожан сегодня получили ранения в результате ракетной атаки ВСУ, и попросил не игнорировать сигналы воздушной тревоги тех, кто еще остается в черте города.

    Всем уехавшим мэр не рекомендовал возвращаться «до стабилизации обстановки».

    Что известно о боях в Курской области и их последствиях — читайте в материале «Фонтанки».

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