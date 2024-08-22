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    Боевые действия

    В Минобороны РФ рассказали о ситуации в Курской области за последние сутки

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    В ходе операции в Курской области ВСУ потеряли более 300 военнослужащих за минувшие сутки, сообщили в пресс-службе Минобороны 22 августа.

    В частности, была отражена попытка атак штурмовых групп ВСУ по ряду направлений. Как сообщает ведомство, речь идет о населенных пунктах Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.

    «В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ», — добавили в ведомстве.

    За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, среди которой три танка, 20 бронированных и 15 обычных автомобилей и одно артиллерийское орудие, сообщили в МО РФ.

    Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков, 27 БМП, 32 артиллерийских орудия, пять ЗРК и другую военную технику, рассказали в Минобороны.

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