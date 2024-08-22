В Минобороны РФ рассказали о ситуации в Курской области за последние сутки

В ходе операции в Курской области ВСУ потеряли более
В частности, была отражена попытка атак штурмовых групп ВСУ по ряду направлений. Как сообщает ведомство, речь идет о населенных пунктах Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное.
«В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава
За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили более
Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более