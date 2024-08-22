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    Десятилетний велосипедист попал под колёса «Дастера» в Колпино. Ему переломало ногу

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    Четвероклассника со множественными переломами ноги увезли в детскую больницу после аварии в Колпинском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 августа.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 10-летний мальчик получил травмы накануне около шести часов вечера, когда катался на велосипеде на улице Вавилова. Во дворе у дома №22 его сбил «Рено Дастер».

    Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

    По информации «Фонтанки», и школьник, и 35-летний водитель живут в Колпино. В этом году на дорогах мужчина старался не забывать о ПДД, но один раз попался на превышении скорости.

    Полиция проводит проверку по факту аварии.

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