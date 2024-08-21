    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, вос

    760мм

    48%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.69eur100.2

    Бастрыкин проконтролирует дело с непогребенными телами в морге в Ленобласти

    580
    1 комментарий

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после обнаружения склада с непогребенными телами в морге в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 21 августа.

    «В социальных медиа сообщается о том, что в одном из моргов Ленинградской области в уличном рефрижераторе обнаружены десятки незахороненных тел граждан», - отметили в пресс-службе ведомства.

    О деталях шокирующей находки «Фонтанка» писала ранее. По данным следствия, непогребенные тела на морозильном складе копили около четырех лет, поскольку администрация Токсовского городского поселения не выполняла обязанности по захоронению людей, за которыми не приходили родственники.

    О самой находке стало известно утром 21 августа. Некоторые тела были размещены вертикально, часть пластиковых мешков оказалась повреждена.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close