Бастрыкин проконтролирует дело с непогребенными телами в морге в Ленобласти

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела после обнаружения склада с непогребенными телами в морге в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 21 августа.



«В социальных медиа сообщается о том, что в одном из моргов Ленинградской области в уличном рефрижераторе обнаружены десятки незахороненных тел граждан», - отметили в пресс-службе ведомства.



О деталях шокирующей находки «Фонтанка» писала ранее. По данным следствия, непогребенные тела на морозильном складе копили около четырех лет, поскольку администрация Токсовского городского поселения не выполняла обязанности по захоронению людей, за которыми не приходили родственники.

