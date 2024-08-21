Росавиация: аэропорты Мурманска и Хибин заработали в штатном режиме

Аэропорты Мурманска и Хибин заработали в штатном режиме после объявления воздушной угрозы применения беспилотника со стороны ВСУ. Об этом вечером
Ограничения на полеты были сняты
«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее губернатор региона Андрей Чибис сообщал о выявлении воздушной угрозы применения беспилотника. Также в Росавиации временно ограничивали работу двух аэропортов: в Мурманске и Апатитах.
На фоне ЧП Министерство региональной безопасности Мурманской области напомнило порядок действий в случае обнаружения беспилотников самолетного типа. При обнаружении БПЛА в воздухе нужно незамедлительно сообщить о нем по