Росавиация: аэропорты Мурманска и Хибин заработали в штатном режиме

Аэропорты Мурманска и Хибин заработали в штатном режиме после объявления воздушной угрозы применения беспилотника со стороны ВСУ. Об этом вечером 21 августа сообщили в Росавиации.



Ограничения на полеты были сняты в 18:40 по московскому времени.



«Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — подчеркнули в ведомстве.



Ранее губернатор региона Андрей Чибис сообщал о выявлении воздушной угрозы применения беспилотника. Также в Росавиации временно ограничивали работу двух аэропортов: в Мурманске и Апатитах.

