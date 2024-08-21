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    Росавиация: аэропорты Мурманска и Хибин заработали в штатном режиме

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    Аэропорты Мурманска и Хибин заработали в штатном режиме после объявления воздушной угрозы применения беспилотника со стороны ВСУ. Об этом вечером 21 августа сообщили в Росавиации.

    Ограничения на полеты были сняты в 18:40 по московскому времени.

    «Меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — подчеркнули в ведомстве.

    Ранее губернатор региона Андрей Чибис сообщал о выявлении воздушной угрозы применения беспилотника. Также в Росавиации временно ограничивали работу двух аэропортов: в Мурманске и Апатитах.

    На фоне ЧП Министерство региональной безопасности Мурманской области напомнило порядок действий в случае обнаружения беспилотников самолетного типа. При обнаружении БПЛА в воздухе нужно незамедлительно сообщить о нем по номеру 112, сообщить о месте и времени, попытаться описать тип беспилотника, после чего нужно покинуть опасную зону. Подробнее об этом написано в карточках ведомства.

    Фото: Оперативный штаб Мурманской области
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    Фото: Оперативный штаб Мурманской области
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    Фото: Оперативный штаб Мурманской области
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    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: Оперативный штаб Мурманской области
    Фото: Оперативный штаб Мурманской области
    Фото: Оперативный штаб Мурманской области

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