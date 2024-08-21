Народный артист России, выдающийся советский и российский пианист Михаил Мунтян умер в возрасте
Известно, что Мунтян скончался 17 августа. Причину смерти музыканта пока не огласили.
По словам коллеги Мунтяна Юрия Башмета, похороны пианиста состоялись накануне,
Михаил Мунтян родился 13 декабря 1935 года. В возрасте
До 1970-х годов музыкант активно сотрудничал с Московским камерным оркестром под руководством Рудольфа Баршая, участвуя в концертных программах и многочисленных записях в качестве пианиста и клавесиниста. Мунтян также выступал с московским оркестром под управлением Льва Маркиза. Помимо этого, с Маркизом и Алексеем Любимовым Мунтян записывал двойные клавирные концерты Баха.
В 1973 году запись музыканта «Искусства фуги» Баха была отмечена Гран-при в Париже.
Михаилу Мунтяну доверяли премьеры произведений выдающиеся композиторы современности. Вместе с Федором Дружининым он стал первым исполнителем Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича.
Пианист работал с такими музыкантами, как Андрей Корсаков, Даниил Шафран, Иван Монигетти, Зариус Шахмурзаева и Алексей Любимов. Начиная
В 2003 году Михаилу Мунтяну присвоили звание народного артиста России.
Умер пианист Михаил Мунтян. Он был бессменным ансамблевым партнером Юрия Башмета
Народный артист России, выдающийся советский и российский пианист Михаил Мунтян умер в возрасте
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