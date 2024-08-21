Умер пианист Михаил Мунтян. Он был бессменным ансамблевым партнером Юрия Башмета

Народный артист России, выдающийся советский и российский пианист Михаил Мунтян умер в возрасте 88 лет . Об этом в среду, 21 августа , сообщает РБК со ссылкой на художественного руководителя Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета.



Известно, что Мунтян скончался 17 августа. Причину смерти музыканта пока не огласили.



По словам коллеги Мунтяна Юрия Башмета, похороны пианиста состоялись накануне, 20 августа .



Михаил Мунтян родился 13 декабря 1935 года. В возрасте 27 лет он окончил Институт имени Гнесиных в Москве и в течение 10 лет работал штатным пианистом Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио и телевидения.



До 1970-х годов музыкант активно сотрудничал с Московским камерным оркестром под руководством Рудольфа Баршая, участвуя в концертных программах и многочисленных записях в качестве пианиста и клавесиниста. Мунтян также выступал с московским оркестром под управлением Льва Маркиза. Помимо этого, с Маркизом и Алексеем Любимовым Мунтян записывал двойные клавирные концерты Баха.



В 1973 году запись музыканта «Искусства фуги» Баха была отмечена Гран-при в Париже.



Михаилу Мунтяну доверяли премьеры произведений выдающиеся композиторы современности. Вместе с Федором Дружининым он стал первым исполнителем Сонаты для альта и фортепиано Дмитрия Шостаковича.



Пианист работал с такими музыкантами, как Андрей Корсаков, Даниил Шафран, Иван Монигетти, Зариус Шахмурзаева и Алексей Любимов. Начиная с 1976 года , он стал постоянным коллегой Юрия Башмета, с которым за 25 лет совместной концертной деятельности дал более 500 концертов .



В 2003 году Михаилу Мунтяну присвоили звание народного артиста России.

