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    Угроза применения беспилотника объявлена в Мурманской области

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    На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, сообщил 21 августа губернатор Андрей Чибис. По его словам, все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Жителей северного региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях по телефону 112.

    Как писала «Фонтанка», в Росавиации ранее временно ограничили работу двух аэропортов в Мурманской области. Речь о столичном аэровокзале и аэропорте «Хибины» в Апатитах. В ведомстве уточнили, что временные ограничения введены с 15:38 мск.

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