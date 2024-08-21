Угроза применения беспилотника объявлена в Мурманской области

На территории Мурманской области выявлена воздушная угроза применения беспилотника, сообщил 21 августа губернатор Андрей Чибис. По его словам, все необходимые меры по повышению безопасности приняты. Жителей северного региона просят быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях по телефону 112.



Как писала «Фонтанка», в Росавиации ранее временно ограничили работу двух аэропортов в Мурманской области. Речь о столичном аэровокзале и аэропорте «Хибины» в Апатитах. В ведомстве уточнили, что временные ограничения введены с 15:38 мск.