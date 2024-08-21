Масштабная DDoS-атака прошла незаметно. Что известно о сбоях в работе отечественных сервисов

В среду, 21 августа, около 14:00 в работе сразу нескольких сервисов и мессенджеров в России произошел масштабный сбой. Сильнее всего он коснулся пользователей Telegram — приложение и десктопная версия не работали около получаса.

Но кроме него проблемы в работе возникли и у других сервисов и приложений. Downdetector сообщал о сбоях в Steam, Discord, мессенджере Whatsapp*, у «Ростелекома», МТС, Теле2, Мегафона, Билайна и даже в русской версии «Википедии».

Фото: downdetector.su Поделиться Поделиться





«Фонтанка» опросила нескольких отечественных операторов связи. Вот что они ответили:



«Без комментариев», — заявили в Теле2.

«К сожалению, мы не можем прокомментировать этот вопрос», — ответила пресс-служба «Билайна».

«Наша сеть работает штатно. Возможно, сложности возникли на стороне самих сервисов или по внешним причинам», — сообщили в «Мегафон».

Директор по внешним коммуникациям МРФ «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Виолетта Шевелёва рассказала «Фонтанке» о масштабных сбоях следующее: «Сеть «Ростелекома» работает штатно. Если в работе отдельных сервисов есть проблемы, то надо спрашивать у самих сервисов».



В Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Фонтанке» также рассказали об отсутствии сбоев в работе. Но именно они одними из первых сообщили о проблемах в работе Telegram.

«У нас никакой информации нет. У нас оборудование штатно работало», — заявили в пресс-службе организации.



Причины масштабных сбоев прокомментировали в Роскомнадзоре. Там заявили, что отечественные сервисы подверглись очередной DDoS-атаке.

Глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал «Фонтанке», что сбои в работе сервисов могут быть связаны с тестами самого Роскомнадзора.



«Отчасти это может быть связано с действиями Роскомнадзора, которые могут на локальном уровне тестировать какие-то свои вещи. <...> Но учитывая, что пока в мире нет сообщения о проблемах, то она как бы локальная, российская», — заявил Кусков. Он также добавил, что перебои могут наблюдаться из-за «локальных дел, связанных с магистральными каналами или с центрами обработки данных».

*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

