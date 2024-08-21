Роскомнадзор назвал причину масштабного сбоя в работе сервисов

Сбои в работе сервисов на территории России фиксировались из-за DDoS-атак на российских операторов связи, об этом 21 августа сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Роскомнадзора.

«Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме», — сообщили в Роскомнадзоре, уточнив, что Центр мониторинга и управления связи и общего пользования фиксировал сбои с 14:00.

Примерно в это же время жалобы стали поступать от пользователей, следует из данных сайте Downdetecor. За один час там было зарегистрировано более 30 тыс. обращений по проблемам с Telegram, до 5 тыс. из-за сбоя WhatsApp. Трудности возникали и в работе Википедии, Steam, Skype, Discord и других сервисов. Глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков рассказал «Фонтанке», что сбои были ограничены российским регионом. Он пояснил, что не считает проблемы в работе мессенджеров хакерской атакой на них, «как это было какое-то время назад».