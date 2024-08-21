Центр мониторинга подтвердил масштабный сбой в работе Telegram

Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram наблюдается с 14:00 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).



Кроме Telegram, фиксируются сбои в работе мессенджера WhatsApp*.



«Фонтанка» рассказывала, что на сайте Downdetector количество жалоб на работу Telegram перевалило за пять тысяч. Сбои в работе мессенджера наблюдались и в ночь на 19 августа.



*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

