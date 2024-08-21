Носит локальный характер. Эксперт — о предварительных причинах сбоя в работе Telegram

Сбой в работе Telegram, а также ряда других мессенджеров и сервисов носит локальный характер. Об этом 21 августа «Фонтанке» рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.



«Учитывая, что пока в мире нет сообщения о проблемах, то она как бы локальная, российская», — сказал Кусков.

Глава агентства также пояснил, что не считает сбой в работе мессенджеров хакерской атакой на них, «как это было какое-то время назад». Сейчас, по мнению Дениса Кускова, перебои могут наблюдаться из-за «локальных дел, связанных с магистральными каналами или с центрами обработки данных».