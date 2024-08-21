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    Носит локальный характер. Эксперт — о предварительных причинах сбоя в работе Telegram

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    Сбой в работе Telegram, а также ряда других мессенджеров и сервисов носит локальный характер. Об этом 21 августа «Фонтанке» рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

    «Учитывая, что пока в мире нет сообщения о проблемах, то она как бы локальная, российская», — сказал Кусков.

    Глава агентства также пояснил, что не считает сбой в работе мессенджеров хакерской атакой на них, «как это было какое-то время назад». Сейчас, по мнению Дениса Кускова, перебои могут наблюдаться из-за «локальных дел, связанных с магистральными каналами или с центрами обработки данных».

    Масштабный сбой в работе мессенджера Telegram наблюдается с 14:00 21 августа. Об этом сообщила пресс-служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП). К 14:19 количество жалоб перевалило за 5 тыс. Проблемы со связью у россиян также возникли и при использовании WhatsApp*.

    *Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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