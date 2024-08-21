Крупнейший гостиничный оператор России Cosmos вышел на рынок управления отелями в Ленобласти

Владелец аквапарка «Вотервиль» договорился о том, что управлять его строящимся пока апарт-отелем в Рощино будет отельное подразделение АФК «Система» Cosmos, 21 августа сообщили в пресс-службе отельного оператора.
Пятизвездочный комплекс на 18,5 тыс. кв. м включает 13 жилых корпусов на 150 номеров, 11 вилл и рекреационные зоны общей площадью более 17 га. Компания «СЗ Резиденция Рощино», которая занимается строительством, планирует инвестировать в проект более 15 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.
Строительство началось в 2023 году. Изначально гостиницу планировали отдать под управление Ginza Project, который под брендом Ginza Hotels & Apartments развивает сеть гостиниц в Петербурге, Ростове-на-Дону и Тбилиси, оператором апартаментов называли «МТЛ. Управление недвижимостью» (входит в ГК «БестЪ»).
Бренд Cosmos Hotel Group был создан в 2018 году в структуре холдинга АФК «Система» и сегодня является одним из крупнейших операторов гостиничного бизнеса в России. В его портфеле 36 отелей категорий от 3* до 5* в 22 городах страны. В Петербурге компания управляет шестью отелями — Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo и Olympia Garden Hotel. Еще один отель, Cosmos Stay Apartments, перейдет в управление компании после окончания строительства в 2027 году.
ООО «СЗ "Резиденция Рощино"» зарегистрировано в 2020 году. Как следует из данных СПАРК, 60% доли принадлежат Андрею Недбаеву, 25% — Георгию Рыкову, еще 15% владеет Александр Гончаров. По итогам 2023 года компания отчиталась о нулевой выручке и чистых убытках в 13,9 млн рублей.