Крупнейший гостиничный оператор России Cosmos вышел на рынок управления отелями в Ленобласти

Владелец аквапарка «Вотервиль» договорился о том, что управлять его строящимся пока апарт-отелем в Рощино будет отельное подразделение АФК «Система» Cosmos, 21 августа сообщили в пресс-службе отельного оператора.



Пятизвездочный комплекс на 18,5 тыс. кв. м включает 13 жилых корпусов на 150 номеров, 11 вилл и рекреационные зоны общей площадью более 17 га. Компания «СЗ Резиденция Рощино», которая занимается строительством, планирует инвестировать в проект более 15 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.