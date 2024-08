Крупнейший гостиничный оператор России Cosmos вышел на рынок управления отелями в Ленобласти

Бренд Cosmos Hotel Group был создан в 2018 году в структуре холдинга АФК «Система» и сегодня является одним из крупнейших операторов гостиничного бизнеса в России. В его портфеле 36 отелей категорий от 3* до 5* в 22 городах страны. В Петербурге компания управляет шестью отелями — Park Inn by Radisson Pribaltiyskaya, Park Inn by Radisson Pulkovskaya, Park Inn by Radisson Nevsky, Radisson Blu Royal Hotel, Park Inn By Radisson Pulkovo и Olympia Garden Hotel. Еще один отель, Cosmos Stay Apartments, перейдет в управление компании после окончания строительства в 2027 году.