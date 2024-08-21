Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

В годовщину торжественной церемонии свадьбы (20 августа) американская певица и актриса Дженнифер Лопес подала на развод с режиссером и артистом Беном Аффлеком, пишет CNN со ссылкой на записи в деле Верховного суда Лос-Анджелеса.
Лопес и Аффлек впервые обручились в конце 2002 года после знакомства на съемках фильма «Джильи». Аффлек также появился в качестве возлюбленного Лопес в музыкальном клипе на ее сингл 2002 года Jenny from the Block, сюжетная линия которого основана на папарацци, активно наблюдающих за их отношениями. В 2004 году они разорвали помолвку.
В июле 2021 года стало известно, что пара снова сошлась, а 16 июля 2022 года знаменитости официально зарегистрировали брак. Спустя месяц они провели торжественную церемонию в Райсборо, штат Джорджия. «Я чувствую себя такой счастливой, счастливой и гордой быть с ним. Это прекрасная история любви, в которой мы получили второй шанс», — рассказала тогда Джей Ло в интервью журналу People.
Весной этого года в СМИ прошла информация о том, что Лопес отменила свой летний тур, чтобы провести время с семьей, затем пара выставила свой дом в Беверли-Хиллз на продажу.