Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

В годовщину торжественной церемонии свадьбы (20 августа) американская певица и актриса Дженнифер Лопес подала на развод с режиссером и артистом Беном Аффлеком, пишет CNN со ссылкой на записи в деле Верховного суда Лос-Анджелеса.

Лопес и Аффлек впервые обручились в конце 2002 года после знакомства на съемках фильма «Джильи». Аффлек также появился в качестве возлюбленного Лопес в музыкальном клипе на ее сингл 2002 года Jenny from the Block, сюжетная линия которого основана на папарацци, активно наблюдающих за их отношениями. В 2004 году они разорвали помолвку.