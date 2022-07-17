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    Лучше, чем никогда. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились почти через двадцать лет после обручения

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    2 комментария

    Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек тайно поженились почти через два десятилетия после того, как пара впервые обручилась.

    Официальное разрешение властей в округе Кларк, штат Невада, США, на заключение брака было получено парой в субботу, 16 июля, сообщает портал Tmz. Свадебная церемония прошла тайно, можно сказать, в пустыне.

    52-летняя певица и 49-летний актер официально оформили свои отношения почти через три месяца после того, как Бен сделал предложение Джен в апреле 2022 года. Это была вторая попытка: пара планировала свадьбу еще в сентябре 2003 года, но из-за слишком пристального внимания репортеров отложила это мероприятие. А в 2004 году «Беннифер», как фанаты Лопес и Аффлек окрестили их союз, распался.

    Автор: Have It All Daily/YouTube

    С тех пор у обоих были другие отношения и браки, в которых родились дети. Но спустя почти двадцать лет пара воссоединилась. Теперь Лопес и Аффлек уже как муж и жена переезжают в особняк в Беверли-Хиллз стоимостью в 60 миллионов долларов. Ранее поместьем владела другая звездная голливудская чета - Дэнни ДеВито и Рея Перлман.

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    OttoVonNasmorck17 Июл 2022 в 22:24
    Говорят, актриса Дрю Бэрримор вышла замуж за Костю Цзю.
    Теперь она Дрю Цзю.
    +0-0
    27603257617 Июл 2022 в 22:19
    Д.о..б.р.ы.й д.е.н.ь. П.р.о.с.т.и.т.е з.а о.б.р.а.щ.е.н.и.е к в.а.м, н.о б.о.л.ь.ш.е н.е в.и.ж.у в.ы.х.о.да из с.и.т.у.а.ц.и.и. У.м.о.л.я.ю, п.о.м.огите, п.о.ж.а.л.у.йста. О.к.а.з.а.л.а.сь в с.и.ту.ации, ко.г.да дл.и.т.ель.ное в.р.е.мя не могу н.а.й.ти р.а.б.оту. С.о.г.л.а.с.на на л.ю.б.ы.е п.о.д.р.а.б.о.т.ки, н.о н.и.ч.е.го не н.а.х.о.ди.тся. От .г.о.л.о.д.а у.ж.е п.о.ч.т.и т.е.р.я.ю .с.о.з.н.а.н.и.е, т.а.к к.а.к п.о н.е.с.к.о.л.ь.к.о д.ней и.н.о.гда п.р.о.с.то с.и.ж.у н.а в.о.д.е. Р.а.ди Б.о.га, о.д.ол.жите, пожалуйста, рублей сто-двести на е.д.у. К.а.к т.о.л.ь.к.о я н.а.й.д.у р.а.б.оту, я обязательно вам верну все, если укажете тел.ефо.н или номер карты.
    З.а.р.а.н.е.е Х.р.а.ни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей к.а.р.ты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
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