Лучше, чем никогда. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек тайно поженились почти через двадцать лет после обручения

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек тайно поженились почти через два десятилетия после того, как пара впервые обручилась.

Официальное разрешение властей в округе Кларк, штат Невада, США, на заключение брака было получено парой в субботу, 16 июля, сообщает портал Tmz. Свадебная церемония прошла тайно, можно сказать, в пустыне.



52-летняя певица и 49-летний актер официально оформили свои отношения почти через три месяца после того, как Бен сделал предложение Джен в апреле 2022 года. Это была вторая попытка: пара планировала свадьбу еще в сентябре 2003 года, но из-за слишком пристального внимания репортеров отложила это мероприятие. А в 2004 году «Беннифер», как фанаты Лопес и Аффлек окрестили их союз, распался.