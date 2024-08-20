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    Верховный суд оставил в силе приговор в 14 лет колонии основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене

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    Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на 14-летний приговор основателю компании Group-IB (ныне — F.A.C.C.T.) Илье Сачкову по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом 20 августа сообщил «Интерфакс» со сылкой на пресс-службу суда.

    Заседание проходило в закрытом режиме, как и процесс в первой инстанции, ввиду того, что материалы дела засекречены. Сам Сачков в зале суда не присутствовал. Защита также заявляла о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании и освобождении основателя Group-IB. Адвокаты продолжают настаивать на невиновности подзащитного.

    По данным следствия, в 2011 году Илья Сачков передал секретные сведения иностранной разведке, чем нанес репутационный ущерб России. С сентября 2021 года он находится под стражей. Приговор Сачкову вынес Московский городской суд 26 июля 2023 года; 26 октября Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений.

    F.A.C.C.T. продолжает деятельность Group-IB, которая весной 2023 года продала свои российский активы. Сейчас F.A.C.C.T. базируется в Казахстане.

    Россия потребовала от Казахстана выдать задержанного в Алма-Ате сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиту Кислицина, которого Тверской суд Москвы арестовал заочно.

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    Илья СачковПриговорGroup-IBВерховный судF.A.C.C.T.Госизмена
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