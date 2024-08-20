Верховный суд оставил в силе приговор в 14 лет колонии основателю Group-IB Илье Сачкову по делу о госизмене

Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на 14-летний приговор основателю компании Group-IB (ныне — F.A.C.C.T.) Илье Сачкову по делу о государственной измене (статья 275 УК РФ). Об этом 20 августа сообщил «Интерфакс» со сылкой на пресс-службу суда.



Заседание проходило в закрытом режиме, как и процесс в первой инстанции, ввиду того, что материалы дела засекречены. Сам Сачков в зале суда не присутствовал. Защита также заявляла о намерении обратиться к Владимиру Путину с просьбой о помиловании и освобождении основателя Group-IB. Адвокаты продолжают настаивать на невиновности подзащитного.