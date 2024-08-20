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    Катавшего ванну по Красноярску юношу оштрафовали на 500 рублей. Остальных ищет полиция

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    Катание в ванне и на диване по центру Красноярска стоило одному из нарушителей порядка штрафа в 500 рублей. Найти гонщика местная полиция смогла уже на следующий день после того, как в Сети появился ролик, хотя сам «тест-драйв» произошел еще 16 августа.

    Как рассказывал портал NGS24.RU 19 августа, в Красноярске трое подростков прокатились по центру города на диване, а еще один — в ванне при помощи совершеннолетнего друга. Ванну поставили на колеса, один тянул, другой — снимал. Чуть более сложную конструкцию придумали с диваном — его установили на два кикшеринговых самоката.

    Полиция нашла юношу, катавшего ванну. Чтобы развлечь друга, ему пришлось перейти дорогу в неположенном месте. Как рассказали в пресс-службе МВД РФ 20 августа, на хулигана составили протокол по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ, а с пассажиром необычного транспортного средства провели профилактическую беседу.

    «Мы решили покататься в ванне, прикрутили к ней колеса. Для этого перешли дорогу в неположенном месте», — заявил юноша на видео.

    Личности других правонарушителей устанавливаются, добавили в ведомстве.

    читатель NGS24.RU

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