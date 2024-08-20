Катавшего ванну по Красноярску юношу оштрафовали на 500 рублей. Остальных ищет полиция

Катание в ванне и на диване по центру Красноярска стоило одному из нарушителей порядка штрафа в 500 рублей . Найти гонщика местная полиция смогла уже на следующий день после того, как в Сети появился ролик, хотя сам «тест-драйв» произошел еще 1 6 августа.



Как рассказывал портал NGS24.RU 19 августа, в Красноярске трое подростков прокатились по центру города на диване, а еще один — в ванне при помощи совершеннолетнего друга. Ванну поставили на колеса, один тянул, другой — снимал. Чуть более сложную конструкцию придумали с диваном — его установили на два кикшеринговых самоката.

