Катавшего ванну по Красноярску юношу оштрафовали на 500 рублей. Остальных ищет полиция

Катание в ванне и на диване по центру Красноярска стоило одному из нарушителей порядка штрафа в
Как рассказывал портал NGS24.RU 19 августа, в Красноярске трое подростков прокатились по центру города на диване, а еще один — в ванне при помощи совершеннолетнего друга. Ванну поставили на колеса, один тянул, другой — снимал. Чуть более сложную конструкцию придумали с диваном — его установили на два кикшеринговых самоката.
Полиция нашла юношу, катавшего ванну. Чтобы развлечь друга, ему пришлось перейти дорогу в неположенном месте. Как рассказали в пресс-службе МВД РФ
«Мы решили покататься в ванне, прикрутили к ней колеса. Для этого перешли дорогу в неположенном месте», — заявил юноша на видео.
Личности других правонарушителей устанавливаются, добавили в ведомстве.
читатель NGS24.RU