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    От «Серебряного кита» почти ничего не осталось

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    Работы на месте стоянки дебаркадера «ДЖ-39», известного горожанам как «Серебряный кит», на набережной проспекта Обуховской Обороны продолжаются, но от него самого почти ничего не осталось. Фотографиями 20 августа поделился читатель «Фонтанки» Алексей. «Остатки уже под водой», — отметил он.

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    Ещё весной там было видно нижнюю часть плавучего ресторана. Его стали разбирать после того, как он частично затонул 27 марта 2023 года из-за ледохода. То происшествие привлекло к нему внимание надзорных органов. Оказалось, что договор водопользования с владельцем судна — компанией «Фарсэй» — был расторгнут еще в сентябре 2022 года. Она оспаривала это решение в суде, но в августе 2023 года проиграла апелляцию.

    Василеостровский районный суд обязал собственника поднять судно, освободив акваторию, работы оценили в 38,2 миллиона рублей. Росприроднадзор посчитал, что нахождение объекта в воде нанесло Неве ущерб на 350 млн рублей, и потребовал взыскать эту сумму с владельцев.


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