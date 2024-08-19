«Вопрос сложный, но других вариантов у нас нет»: Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оборудовать средствами РЭБ

Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области могут оборудовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 19 августа рассказал глава региона Вячеслав Гладков.



В своем видеообращении губернатор отметил, что оснащение транспортных средств средствами РЭБ необходимо обсуждать с Минобороны, погранслужбой и Росгвардией и после этого принимать взвешенное решение без риска для жизни детей.

Затрудняет ситуацию тот факт, что «в некоторых местах», как сказал Гладков, движение большегрузного транспорта и автобусов просто недопустимо.