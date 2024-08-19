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    «Вопрос сложный, но других вариантов у нас нет»: Школьные автобусы в белгородском приграничье могут оборудовать средствами РЭБ

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    Школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области могут оборудовать средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом 19 августа рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

    В своем видеообращении губернатор отметил, что оснащение транспортных средств средствами РЭБ необходимо обсуждать с Минобороны, погранслужбой и Росгвардией и после этого принимать взвешенное решение без риска для жизни детей.

    Затрудняет ситуацию тот факт, что «в некоторых местах», как сказал Гладков, движение большегрузного транспорта и автобусов просто недопустимо.

    «Вопрос сложный, но других вариантов у нас нет. Будем искать решение», — констатировал глава региона.

    Также сегодня на совещании в правительстве губернатор поручил профильному ведомству проработать вопрос очного обучения детей из белгородского приграничья в других регионах России.

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    РЭБШкольные автобусыВячеслав ГладковБелгородская область
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