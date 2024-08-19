Детенышей самого маленького вида оленя впервые удалось заснять на видео

В Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» впервые удалось заснять детенышей водяного оленя. На вид им от 1,5 до 3 месяцев .



Как рассказали в пресс-службе нацпарка, выводок водяного оленя удалось заснять впервые. Заметили детенышей у полуострова Гамова в Приморском крае. Обычно детеныши этого вида оленей держатся рядом с матерью, но эта пара позировала перед камерой без взрослых.

