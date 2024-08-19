    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    1 м/с, зап

    760мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd89.54eur98.94

    Детенышей самого маленького вида оленя впервые удалось заснять на видео

    1070
    1 комментарий

    В Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» впервые удалось заснять детенышей водяного оленя. На вид им от 1,5 до 3 месяцев.

    Как рассказали в пресс-службе нацпарка, выводок водяного оленя удалось заснять впервые. Заметили детенышей у полуострова Гамова в Приморском крае. Обычно детеныши этого вида оленей держатся рядом с матерью, но эта пара позировала перед камерой без взрослых.

    дирекция заповедников «Земля леопарда»

    «Уже можно отметить, что вид постепенно осваивается и становится местным и типичным для южного Приморья», — добавили в пресс-службе.

    Водяной олень — самый маленький вид этого семейства. Рост взрослых особей достигает всего 45–55 см, а длина — до одного метра. От остальных они отличаются тем, что в возрасте 6–7 месяцев у них отрастают клыки. Если в обычное время они смотрят назад, то при споре с самцом-соперником водяной олень выдвигает клыки и втягивает нижнюю губу, чтобы сблизить зубы.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК7
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close