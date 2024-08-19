Детенышей самого маленького вида оленя впервые удалось заснять на видео

В Приморье на территории национального парка «Земля леопарда» впервые удалось заснять детенышей водяного оленя. На вид им
Как рассказали в пресс-службе нацпарка, выводок водяного оленя удалось заснять впервые. Заметили детенышей у полуострова Гамова в Приморском крае. Обычно детеныши этого вида оленей держатся рядом с матерью, но эта пара позировала перед камерой без взрослых.
дирекция заповедников «Земля леопарда»
«Уже можно отметить, что вид постепенно осваивается и становится местным и типичным для южного Приморья», — добавили в пресс-службе.
Водяной олень — самый маленький вид этого семейства. Рост взрослых особей достигает всего