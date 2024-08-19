Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя

Городской суд Электростали в Подмосковье приговорил к семи годам колонии общего режима бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову, признанную виновной в убийстве сожителя. Об этом 19 августа ТАСС рассказал ее адвокат Александр Гаранин. Вину она не признала, а в суде свои действия назвала самообороной.



Как сообщил РБК со ссылкой на материалы дела, убийство произошло в сентябре 2022 года в Электростали. Сожитель экс-журналистки Алексей Самусев вместе с другом распивали алкоголь дома у Гончаровой. Вместе с ними в квартире находились дети Самусева и Гончаровой 3 и 10 лет. На тот момент пара рассталась, но жила по соседству.

