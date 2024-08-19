Экс-журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову приговорили к 7 годам колонии за убийство сожителя

Городской суд Электростали в Подмосковье приговорил к семи годам колонии общего режима бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову, признанную виновной в убийстве сожителя. Об этом 19 августа ТАСС рассказал ее адвокат Александр Гаранин. Вину она не признала, а в суде свои действия назвала самообороной.
Как сообщил РБК со ссылкой на материалы дела, убийство произошло в сентябре 2022 года в Электростали. Сожитель экс-журналистки Алексей Самусев вместе с другом распивали алкоголь дома у Гончаровой. Вместе с ними в квартире находились дети Самусева и Гончаровой 3 и 10 лет. На тот момент пара рассталась, но жила по соседству.
Гончарова не отрицала, что выпивала вместе с мужчинами, но в какой-то момент попросила их разойтись по домам. Друг начал собираться, а Самусев, как пишет РБК, набросился на женщину с кулаками. Гончарова в ходе конфликта несколько раз ударила сожителя ножницами, один из ударов стал смертельным. Самусева доставили в больницу, где он и скончался. Позднее, после первого допроса, она заявила, что «испытала шок» от новости про смерть Самусева.
Также РБК отмечает, что сожитель Гончаровой был трижды судим и годами избивал ее. У экс-журналистки был старший сын от первого брака, который с 15 лет старался защищать мать.