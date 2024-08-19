ЦБ предложил реформу рынка МФО. Задача — повысить доверие населения к микрокредитным организациям

Центробанк России предложил реформировать структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три отдельных сегмента: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и микрофинансовые. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба регулятора.
Организации, предлагающие наиболее дорогие займы (свыше 100% годовых), продолжат работать в статусе микрофинансовых (МФО). Структура выдач займов может быть использована в качестве критерия для отнесения компании к одной из трех категорий.
ЦБ предлагает установить лимит на одновременно действующие займы «до зарплаты» (1 заем до погашения) и ввести период «охлаждения» между займами (не менее 3 календарных дней). Также предлагается снизить уровень максимальной переплаты по займу со 130% до 100%.
Компании целевого финансирования (займы со ставкой не более 100% годовых и POS-займы, включая рассрочку) получат больший доступ к фондированию и смогут выдавать более крупные потребительские займы под умеренную процентную ставку.
Компании предпринимательского финансирования смогут выйти из-под ограничений на предельную величину займа для бизнеса (5 миллионов рублей) и получат расширенный доступ к источникам финансирования, включая участие в государственных программах поддержки МСП.
«Основные изменения затронут рынок наиболее дорогих потребительских займов, — говорится в релизе. — Значительный объем таких займов выдается под максимально допустимую процентную ставку. Около трети переоформляются, а неуплаченные проценты включаются в тело нового займа, в результате чего граждане оказываются втянутыми в долговую спираль».
Главной целью реформы в ЦБ называют повышение доверия граждан к МФО. «Одной из проблем развития микрофинансирования остается низкое доверие к этому рынку, — сообщает регулятор. — С этим сталкиваются и организации, которые не создают повышенных социальных рисков, а напротив, стимулируют предложение товаров и услуг при умеренном уровне процентных ставок».
Реформу предлагается реализовать в ближайшие три года; в настоящий момент доклад ЦБ о перспективных направлениях развития рынка МФО опубликован для общественных консультаций.