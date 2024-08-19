ЦБ предложил реформу рынка МФО. Задача — повысить доверие населения к микрокредитным организациям

Центробанк России предложил реформировать структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три отдельных сегмента: компании предпринимательского финансирования, целевого финансирования и микрофинансовые. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба регулятора.

Организации, предлагающие наиболее дорогие займы (свыше 100% годовых), продолжат работать в статусе микрофинансовых (МФО). Структура выдач займов может быть использована в качестве критерия для отнесения компании к одной из трех категорий.

ЦБ предлагает установить лимит на одновременно действующие займы «до зарплаты» (1 заем до погашения) и ввести период «охлаждения» между займами (не менее 3 календарных дней). Также предлагается снизить уровень максимальной переплаты по займу со 130% до 100%.