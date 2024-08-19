Петербуржцев арестовали за оружейный салют над могилой крысы

Пышные похороны крысы помешали романтическому вечеру пары, которая приехала с палатками в Лисий Нос. Историю в стиле «нарочно не придумаешь» рассказала 19 августа руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
В один из августовских дней влюбленная пара уединилась на экотропе «У Лукоморья». Вдруг поблизости раздались выстрелы. Не менее десяти. Ребята дождались, когда все утихнет, и сообщили куда надо. Оказалось, что в ста метрах от палатки парочки Катя, ее парень Иван и подруга Настя хоронили крысу. Как пояснила Екатерина, место было выбрано неслучайно, здесь уже покоится не один усопший грызун.
Друзья признались, что это они стреляли. Но не просто так, от скуки, а в честь ушедшей из этого мира крысы, которая была, как они выразились, достойнейшим членом их общества. При помощи сигнального пистолета Ваня выстрелил 19 раз, изобразив этим что-то вроде оружейного салюта. В итоге Катю, Настю и Ваню признали виновными в совершении мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), каждый получил сутки административного ареста.