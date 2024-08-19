Экс-глава уголовного розыска Севастополя погиб в бою в Курской области

В полицию Яблоков пришел служить в 2005 году. За это время он прошел путь от сотрудника патрульно-постовой службы милиции ОВД г. Новочебоксарска до начальника отдела Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю.

Отмечается, что Яблоков погиб еще 12 августа. Церемония прощания с ним пройдет 22 августа в Новочебоксарске.

При штурме села Мартыновка в Суджанском районе Курской области погиб майор полиции, бывший глава уголовного розыска Севастополя Андрей Яблоков. Об этом 19 августа рассказали в пресс-службе местной полиции.

За годы службы он раскрыл множество тяжких и особо тяжких преступлений, получил ведомственные награды и знаки отличия. Как добавили в пресс-службе, в 2023 году он вышел на пенсию, после чего пошел добровольцем на СВО.



«Мы будем помнить Андрея как надежного товарища, верного друга и офицера с большой буквы, который всегда был готов прийти на помощь людям и разобраться в самых сложных преступлениях», — подчеркнули в пресс-службе полиции Севастополя.