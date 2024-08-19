Досрочные выборы губернатора Курской области начнутся 28 августа

Избирком Курской области назвал сроки начала досрочного голосования на выборах губернатора. Как сообщила пресс-служба регионального ведомства, оно стартует 28 августа. Основной этап состоится 6, 7 и 8 сентября.

Проголосовать за кандидатуру губернатора региона можно будет как на избирательных участках, так и на дому. Решение о досрочном голосовании принято «в целях обеспечения безопасности и защиты жизни» российских граждан, отметили в пресс-службе.

«Территориальные избирательные комиссии определят места, даты, время проведения досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки», — добавили в пресс-службе избирательной комиссии Курской области.