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    Досрочные выборы губернатора Курской области начнутся 28 августа

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    Избирком Курской области назвал сроки начала досрочного голосования на выборах губернатора. Как сообщила пресс-служба регионального ведомства, оно стартует 28 августа. Основной этап состоится 6, 7 и 8 сентября.

    Проголосовать за кандидатуру губернатора региона можно будет как на избирательных участках, так и на дому. Решение о досрочном голосовании принято «в целях обеспечения безопасности и защиты жизни» российских граждан, отметили в пресс-службе.

    «Территориальные избирательные комиссии определят места, даты, время проведения досрочного голосования в зависимости от оперативной обстановки», — добавили в пресс-службе избирательной комиссии Курской области.

    Помимо губернатора, в регионе также определят муниципальных глав и депутатов в 18 районах. В том числе голосование пройдет в горсовет Суджи и Суджинского района, где сейчас идут боевые действия. Как рассказывал «Ъ», благодаря поправкам в избирательное законодательство комиссия обладает широким перечнем чрезвычайных полномочий. Выборы могут перенести с одной территории на другую и открыть участки в пунктах временного размещения.

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