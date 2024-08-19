В России научили ИИ выявлять тяжёлое врождённое заболевание у ребёнка в утробе матери

Российские IT-специалисты совместно с медиками научили искусственный интеллект выявлять при УЗИ-исследовании беременных женщин симптомы spina bifida — тяжёлого заболевания у детей. Об этом «Фонтанке» рассказали в благотворительном фонде «Спина бифида», который инициировал первый подобный проект в стране.

Spina bifida — редкое врождённое заболевание, которое возникает в раннем периоде беременности. Это порок развития позвоночника (незаращение позвонков), разновидность дефектов нервной трубки, часто сочетающихся с дефектами развития спинного мозга. Заболевание сопровождается серьёзными дополнительными диагнозами — например, гидроцефалия, аномалии и опухоли вокруг спинного мозга, моторный и сенсорный неврологический дефицит, кифозы и сколиозы, контрактуры, вывихи, остеопороз, нарушение функций тазовых органов и двигательные нарушения. Считается, что патология возникает из-за наследственности, недостатка фолиевой кислоты во время беременности, приёма противосудорожных препаратов, ожирения и плохо управляемого диабета.

Spina bifida — это патология, которую сложно диагностировать, так как она встречается один раз на тысячу новорожденных. Часто она приводит к тяжёлой инвалидности. Теперь с помощью технологии медицинские специалисты смогут увидеть признаки этой болезни на более ранних сроках и направить пациентку на дополнительное обследование.



В разработке принимали участие врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, специалисты Yandex Cloud вместе со студентами Школы анализа данных Яндекса при поддержке фонда «Спина бифида». Для машинного обучения был использован уникальный датасет из около шести тысяч обезличенных изображений УЗИ беременных женщин, создана архитектура решения с применением нескольких видов нейросетей для обнаружения объектов, их классификации и определения вероятности наличия патологии. На основе этого были обучены модели и разработан удобный для врачей веб-интерфейс.

