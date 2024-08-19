В России научили ИИ выявлять тяжёлое врождённое заболевание у ребёнка в утробе матери

Российские IT-специалисты совместно с медиками научили искусственный интеллект выявлять при УЗИ-исследовании беременных женщин симптомы spina bifida — тяжёлого заболевания у детей. Об этом «Фонтанке» рассказали в благотворительном фонде «Спина бифида», который инициировал первый подобный проект в стране.
Spina bifida — редкое врождённое заболевание, которое возникает в раннем периоде беременности. Это порок развития позвоночника (незаращение позвонков), разновидность дефектов нервной трубки, часто сочетающихся с дефектами развития спинного мозга. Заболевание сопровождается серьёзными дополнительными диагнозами — например, гидроцефалия, аномалии и опухоли вокруг спинного мозга, моторный и сенсорный неврологический дефицит, кифозы и сколиозы, контрактуры, вывихи, остеопороз, нарушение функций тазовых органов и двигательные нарушения. Считается, что патология возникает из-за наследственности, недостатка фолиевой кислоты во время беременности, приёма противосудорожных препаратов, ожирения и плохо управляемого диабета.
Spina bifida — это патология, которую сложно диагностировать, так как она встречается один раз на тысячу новорожденных. Часто она приводит к тяжёлой инвалидности. Теперь с помощью технологии медицинские специалисты смогут увидеть признаки этой болезни на более ранних сроках и направить пациентку на дополнительное обследование.
В разработке принимали участие врачи Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, специалисты Yandex Cloud вместе со студентами Школы анализа данных Яндекса при поддержке фонда «Спина бифида». Для машинного обучения был использован уникальный датасет из около шести тысяч обезличенных изображений УЗИ беременных женщин, создана архитектура решения с применением нескольких видов нейросетей для обнаружения объектов, их классификации и определения вероятности наличия патологии. На основе этого были обучены модели и разработан удобный для врачей веб-интерфейс.
По словам кандидата медицинских наук, старшего научного сотрудника отделения ультразвуковой и функциональной диагностики ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России Лилияны Чугуновой, несмотря на технологический прогресс, проблема своевременной диагностики spina bifida остается чрезвычайно актуальной. Выявить патологию при ультразвуковом скрининге на ранней стадии могут лишь высококвалифицированные специалисты с многолетним опытом работы. А в большинстве случаев заболевание обнаруживается тогда, когда уже поздно для принятия решения о внутриутробной операции по закрытию дефекта, позволяющей существенно улучшить качество жизни детей с таким диагнозом.
«Мы думаем, что новый сервис будет особенно полезен врачам из региональных клиник. В ситуации, когда каждый день на счету, искусственный интеллект поможет как можно раньше обратить внимание на проблему и начать её решать», — говорит Чугунова.
«Мы в фонде помогаем детям с диагнозом spina bifida уже восемь лет, это более двух тысяч семей по всей России. Одна из важных задач — обеспечить для таких пациентов качественное медицинское обслуживание с применением современных технологий. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве со специалистами машинного обучения для реализации таких сложных проектов», — прокомментировала запуск проекта Инна Инюшкина, основатель фонда «Спина бифида».
Решение уже доступно бесплатно всем врачам и медицинским экспертам на сайте фонда «Спина бифида». Следующим этапом проекта станет сбор и обработка новых данных для дообучения модели и улучшения качества её работы.