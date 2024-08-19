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    Девочка-подросток попала в больницу после ДТП с автобусом у пляжа в Комарово

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    Девочка школьного возраста оказалась на больничной койке после аварии в Курортном районе Петербурга. Она попала под колёса автобуса малого класса менее чем в десяти минутах ходьбы от Комаровского пляжа.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 19 августа, 15-летний подросток получил травмы у дома №5 на Морской улице в посёлке Комарово накануне незадолго до полудня. Девочка шла по правой стороне дороге, и её сбил попутный «Неман 420224–511».

    «В результате наезда пострадавшая госпитализирована с различными травмами в состоянии средней степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

    По данным «Фонтанки», транспорт принадлежит петербургской компании, которая занимается перевозками. За рулём сидел 59-летний водитель фирмы. В этом году его привлекали к ответственности за игнорирование дорожных знаков или разметки и за нарушение правил остановки.

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