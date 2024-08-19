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    «Спасскую» открыли на вход и выход

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    С сегодняшнего дня, 19 августа, станция «Спасская» открыта для входа и выхода пассажиров. Движение по четвёртой линии осуществляется в обычном режиме, напоминает Петербургский метрополитен в своем телеграм-канале.

    Новый участок метро «Спасская» — «Горный институт», который хотят сдать осенью, подключают к действующей сети, вчера на «Спасскую» пригоняли электровозы. В связи с работами 16 августа были закрыты «Спасская» на три дня и «Достоевская» на один день. Из-за резкого увеличения пассажиропотока на «Площади Александра Невского» утром в пятницу в метро вводились серьёзные ограничения, позже глава ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин прокомментировал ситуацию.

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