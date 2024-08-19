Арбузы не дешевеют. Что случилось в этом году с главным летним символом

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже конец августа, а арбузы так и не падают в цене до привычных по прошлым годам 10–20 рублей за килограмм. «Фонтанка» узнала у продавцов и поставщиков, что дешевле, чем сейчас, они, увы, уже не будут. Если вы еще чего-то ждали, чтобы купить главный летний фрукт, который, конечно, на самом деле, ягода, то сейчас уже пора.



Почти нигде дешевле 30 рублей за килограмм арбузы сейчас не купить. Хотя петербуржцы отлично помнят времена, когда они были по 10 рублей, ну хорошо, по 20. Память нам не изменяет. Журналисты «Фонтанки» нашли старые чеки: в конце июля 2023 года за арбуз в одной из крупнейших сетей города мы платили по 28,47 рублей за кило, а в конце августа — 18,90.

Сейчас таких цен просто нет. Если не считать различных маркетинговых уловок, реальная цена за кило арбузов в торговых сетях города — 30 рублей. Под уловками мы понимаем систему, когда цена за арбуз устанавливается целиком независимо от его веса или, как в «Окее» - когда вес арбуза «округляется», то есть, даже если он тянет на 7–8 кг, заплатить придется за все 10. Крупные петербургские поставщики фруктов (и ягод), которые работают по всей стране, рассказали «Фонтанке», что цены, которые мы видим сейчас, практически окончательные и дальше падать уже не будут.

«Все основные сети уже закупили необходимый для себя запас и вряд ли будут набирать больше. Возможно, в сентябре, когда они будут распродавать остатки, цена чуть упадет, но это уже будут арбуза «не первой свежести», — рассказывает специалист. — Цены в этом году действительно выше, чем в прошлом — сказался не очень высокий урожай. Поставщики связывают это с тем, что в июне, когда арбузы «завязались» и должны были набирать размер, по всему нашему югу прошли сильнейшие дожди. Часть урожая пропала, а часть так и не смогла созреть. Какие-то объемы оказались, в итоге, нетранспортабельны».

Цены на арбузы в этом году выше из-за погодных условий и подорожания логистики, подтверждает совладелец одной из петербургских розничных сетей «В прошлом году поставки астраханских арбузов начались раньше. В этом из-за майских холодов на юге России сдвинулся сезон», — пояснил он. Но, по его словам, сейчас оптовые цены на бахчевые все же начали падать. «Пошли сейчас арбузы дешевле. Были по 30, сейчас 25–22. Только что из Астрахани получили одну машину, наконец-то все созрело», — говорит собеседник «Фонтанки». Однако сильного снижения цен в рознице ждать не стоит, потому что логистика тоже заметно подорожала. Сейчас, чтобы не совсем шокировать потребителей, многие сети торгуют арбузами в ноль или в минус. «Думаю, на уровне 25–29 рублей установится цена», — отмечает предприниматель.

Совладелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев отмечает, что дефицита арбузов на рынке нет. «Но есть проблемы с поставками автомобильным транспортом и поездами из Казахстана и Узбекистана — транспорт дорожает», — отмечает он. Это и влияет на конечную розничную цену. Однако арбузы скоро все же начнут дешеветь, считает он.

Поставки из новых российских регионов, в частности Херсонской области, пока не начались, отмечают участники рынка. Появление их в крупных сетях маловероятно из-за крайне сложной логистики и не только коммерческих рисков. А а вот в уличных точках продаж и на рынках в этом сезоне в небольшом количестве они все же могут появиться.

Денис Лебедев, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»