Инфляция и ничего личного. Пивовары заявили об очередном повышении цен

Производители пива и слабоалкогольных напитков снова сообщили о намерении поднять цены. Ретейлеры наращивают запасы по старой стоимости, рассчитывая сгладить подорожание.
О намерении повысить отпускные цены с 1 сентября сообщили два из тройки крупнейших отечественных производителей — ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и АО «АБ ИнБев Эфес». В письме сетям (есть в распоряжении «Фонтанки») обе компании не называют конкретные позиции и точный процент индексации, но обещают вскоре представить новые прайс-листы. По словам топ-менеджера одного из ретейлеров, получивших такое послание, оптовая стоимость продукции «Балтики» увеличится примерно
В линейке «АБ ИнБев Эфес» сильнее всего подорожают иностранные бренды. Так, по словам представителя розничной сети, стоимость Efes и Bud вырастет сразу
Третий участник большой пивной тройки — «Объединенные пивоварни» (ранее Heineken), по словам участников рынка, писем об изменении цен пока не присылал. Но аналогичные сообщения поступают от производителей и поставщиков другой слабоалкогольной продукции. К примеру, ООО «Маркет-Трейд» (эксклюзивный дистрибьютор коктейлей Red Devil, Jaguar, Trophy, Papa Cid, «Черный Русский», «Казанова», Hunter) уже
Как производители объясняют подорожание
«Пивоваренная компания "Балтика"» изменение цен называет плановым. Корректировка производится «как следствие инфляционных и других объективных процессов в России», отмечает производитель. В числе факторов, непосредственно влияющих на подорожание готовой продукции, компания назвала рост стоимости упаковки (
Совладелец пивоваренной Bakunin Group Александр Романенко отмечает, что издержки растут и у небольших пивоварен. «Сильно дорожает рабочая сила. Фонд оплаты труда у некоторых игроков удвоился, в среднем это
«Картон дорожает всегда, сколько я произвожу пиво. Это небольшие изменения, но они происходят постоянно», — комментирует Александр Романенко. Влияет на цены и маркировка товаров. «Сам по себе "Честный знак", QR-код с бумажкой стоит
Стоимость пива в собственных барах Bakunin Group в ближайшее время повысится, причем третий раз за год. «В январе мы подняли аккуратно
«Маркет-Трейд» отмечает, что причиной подорожания ее коктейлей стало существенное повышение ставки акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта
Что говорят ретейлеры
Розничные сети, получившие письма пивоваров о предстоящем повышении цен, напоминают, что весной пенное уже дорожало. К примеру, тогда «Балтика» сообщала об увеличении цены
По данным Петростата, за семь месяцев стоимость пива на полках магазинов Северной столицы выросла
По словам представителей сетей, они намерены прибегнуть к традиционному инструменту сдерживания инфляции: запасти продукцию на складе на два-три месяца и на это время приостановить закупки по новым ценам. Не исключено, что, столкнувшись с падением продаж, пивовары будут как минимум более щедрыми на акции. При этом небольшие игроки отмечают, что им становится всё сложнее добиваться у производителей тех же условий, что у крупных игроков: закупочные цены для них могут оказаться выше, чем на полках у федералов. В одной из региональных сетей рассказали, что после предыдущего повышения цен на пиво приостановили на несколько месяцев закупки у производителей и покупали продукцию у «Метро Кэш энд Керри», где на нее была акция.
Новые драйверы подорожания
В 2025 году снова вырастут акцизы на пиво, впрочем как и на всю алкогольную продукцию. Вместе с общей инфляцией это может запустить следующую волну подорожания на 7–8%, ранее оценивали участники рынка.
Цены на зарубежные напитки могут подняться сильнее. Ранее Минфин предложил производителям пива оценить целесообразность сразу десятикратного повышения пошлин на импортное пиво до конца
В январе — июне 2024 года производство пива в России выросло
По мнению экспертов, результатом повышения пошлин для импортного пива может стать сокращение ассортимента, а снижение конкуренции приведет к росту цен и на отечественные напитки. «Введут пошлины — мы получим удорожание оставшегося на полках пива из "недружественных" стран и сокращение его ассортимента. Но вот получим ли улучшение качества российского пива? Нет. Зато оно спокойно сможет подорожать, ведь выбора у людей всё равно не будет, брать придется», — комментировал в своем телеграм-канале независимый эксперт по ретейлу Михаил Лачугин.
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»