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    «Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге. На город надвигается гроза

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    Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге в пятницу, 16 августа. Как сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр, ухудшение погоды ожидается к девяти вечера.

    «С 21 часа 16 августа до 10 часов 17 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности. В этот период будет идти дождь, местами — ливень. Также местами ожидаются грозы», — сообщили в пресс-службе.

    Автомобилистов попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска ДТП, а пешеходов — соблюдать осторожность.

    Об ухудшении погоды ранее предупреждали в ГУ МЧС по Петербургу. Портиться она начнет к вечеру пятницы, а в субботу, 17 августа, возможны ливни, грозы и порывистый ветер.

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