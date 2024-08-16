«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге. На город надвигается гроза

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Петербурге в пятницу, 16 августа. Как сообщили в пресс-службе Смольного со ссылкой на Росгидрометцентр, ухудшение погоды ожидается к девяти вечера.



«С 21 часа 16 августа до 10 часов 17 августа на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности. В этот период будет идти дождь, местами — ливень. Также местами ожидаются грозы», — сообщили в пресс-службе.



Автомобилистов попросили по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте из-за риска ДТП, а пешеходов — соблюдать осторожность.

