Эпоха полураспада. Особняк Демидова в центре Петербурга продолжает разрушаться в ожидании реставрации

Фото: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Усадьба Демидова, скрытая во дворе жилого дома в центре Петербурга, рискует снова не попасть в план капремонта. В последние годы памятник 18 века находится в плачевном состоянии. Фасад продолжает обваливаться, ажурная чугунная лестница ржавеет, а яблоневый сад зарастает, привлекая любителей заброшек и романтических фотосессий. Аварийные работы тем временем оплачивают местные жители, а город продает часть помещений коммерческим организациям, что в будущем может стать препятствием для реставрации. «Фонтанка» разобралась, что мешает привести историческое здание в порядок.



Внимание к усадьбе Демидова привлек глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После пожара, случившегося в 2022 году, он поручил петербургскому управлению СК изучить обстоятельства его возникновения, а спустя год — провести проверку по непринятию мер к реставрации.

Но, как убедилась «Фонтанка», историческая постройка продолжает находиться в весьма удручающем состоянии. Работы по реставрации действительно давно не проводились, подтвердили в ТСН «Демидовское», управляющем домом в переулке Гривцова 1/64, частью которого является исторический особняк. Самые проблемные участки закрыли сеткой. На стенах размещены таблички, предупреждающие об опасности, исходящей от фасада. В прошлом году отвалившийся кусок штукатурки упал на сотрудницу одного из предприятий, находящихся в здании. При этом на территории усадьбы периодически снимаются фильмы и регулярно проходят экскурсии.



Сад выглядит запущенным, но не заброшенным: яблоки, упавшие с деревьев, гниют на траве, где-то сложены кирпичи, где-то доски, где-то груды строительного мусора — в граничащем с усадьбой здании идёт ремонт. Но рядом с парадной лестницей трава подстрижена и разбита клумба.

Фото 1: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 2022 г. Фото 2: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» 2024 г. Поделиться Поделиться





Фото 1: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 2022 г. Фото 2: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» 2024 г. Поделиться Поделиться





Фото 1: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 2022 г. Фото 2: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» 2024 г. Поделиться Поделиться





Фото 1: Венера Галеева / «Фонтанка.ру» 2022 г. Фото 2: Галина Бояркова / «Фонтанка.ру» 2024 г. Поделиться Поделиться





Что такое усадьба Демидова и почему о ней мало кто знает

Усадьбу с садом на левом берегу Мойки построил в 1759 Григорий Демидов — представитель знаменитого рода уральских горнозаводчиковю. Тогда один из фасадов выходил на набережную. Другой фасад, обращенный к саду, украсили ажурной чугунной лестницей и террасой, которую поддерживают чугунные капители — как напоминание о семейном бизнесе. В XIX веке усадьба обзавелась садовыми флигелями и зданием кегельбана. Но уже к началу XX века особняк Демидова скрылся от глаз прохожих: на месте парадного двора, выходящего на набережную Мойки, построили доходный дом. А флигели, выходящие на Демидов переулок (сейчас переулок Гривцова) были надстроены и стали жилыми домами.



В советское время внутреннее пространство главного дома усадьбы радикально перестроили, чтобы разместить там детский дом. Впоследствии там размещалось ЦКБ «Айсберг», а с 1988 года здание передали «ЭлектроРадиоАвтоматике» (АО «Эра»), которая работает там и по сей день.



В 2001 году усадьба Демидова (Главный дом с флигелями и кегельбаном) была признана объектом культурного наследия федерального значения. В 2015 году был утвержден предмет охраны, в который вошли конструктивная система здания, объёмно-планировочное решение, архитектурно-художественное решение фасадов, а также оформление интерьеров парадного зала, столовой, парадной лестницы и вестибюля.



В каком состоянии находится усадьба

По данным фонда капремонта, жилой дом по адресу переулок Гривцова 1/64, в состав которого входит усадьба Демидова, аварийным не является — износ составляет 66%. Но согласно данным историко-культурной экспертизы, проведенной в 2022 году по заказу АО «Эра», сам памятник требует ремонта. Так, техническое состояние фундамента и стен Главного дома признается ограниченно работоспособным. В кладке многочисленные трещины раскрытием до 10 мм, наблюдается увлажнение внешних и внутренних стен первого этажа грунтовой влагой из-за отсутствия гидроизоляции фундаментов. На чердаке есть участки в аварийном состоянии: балки перекрытия местами сгнили на 90% по сечению. Существует угроза обрушения штукатурного слоя и деревянного наката в некоторых помещениях.

Архитектурно-художественная отделка находится в неудовлетворительном состоянии и требует реставрационных работ, говорится в документе. Дефекты вызваны общим износом, отсутствием профилактического ухода, поздним вмешательством и нарушениями технологии проведения предыдущих ремонтных работ. В 2022 году «Фонтанке» удалось зафиксировать внутреннее состояние здание на фото и видео.

«Фонтанка.ру»

Во флигелях часть стен находится в недопустимом состоянии — обнаружены трещины в кладке, прогибы и разрушение оконных перемычек дворового фасада.

В 2021 году ТСН «Демидовское» заказало обследование технического состояния арки одного из флигелей: та находилась в настолько удручающем состоянии, что пользоваться ею стало опасно. Арка была признана аварийной. Сейчас проход через нее закрыт.



Согласно ГИКЭ, ремонтные работы внутри усадьбы Демидова в последний раз проходили в 1960-х годах, тогда отреставрировали живопись и лепной декор, сохранившийся в интерьерах главного дома. В конце 1990-х отремонтировали чугунную террасу. В 2000-м укрепили фундамент. В 2017–2018 годах Фонд капитального ремонта ремонтировал крыши и элементов перекрытия. Но, как утверждают в ТСН, работы были проведены не в полном объеме. Например, не отремонтировали конструкцию фонаря и не восстановили остекление.



Почему усадьбу не могут привести в порядок

Охранное обязательство, согласно которому собственникам надлежит до 1 апреля 2026 выполнить работы по ремонту и реставрации усадьбы Демидова, КГИОП утвердил еще весной 2021 года.

Но единого ответственного за состояние объекта культурного наследия не существует. У него даже нет отдельного кадастрового номера. Формально усадьба Демидова — это набор нежилых помещений в огромном жилом доме, занимающем целый квартал между набережной Мойки, переулком Гривцова, Казанской улицей и переулком Антоненко. Собственник всего здания — город. Домом управляет ТСН, но в его обязанности не входит капитальный ремонт. Это — зона ответственности городских властей в лице Фонда капитального ремонта, пояснили «Фонтанке» в управляющей компании.

Включить здание в краткосрочной план программы капитального ремонта изначально планировалось в 2018−2020 годах, потом — в 2022−2024 годах, рассказали ТСН. Сейчас речь идет о 2025–2026 годах. Но уверенности, что это произойдет нет. В управляющей компании считают, что на приведение в порядок усадьбы у города банально не хватает средств: предварительно капитальный ремонт фасада был оценен в 680 млн рублей. Для сравнения, вся программа капремонта на 2024 год — 37,1 млрд рублей, на эти деньги должны привести в порядок 2202 дома.



Чтобы хоть как-то остановить разрушение здания, ТСН проводит работы по обстукиванию фасадов, чтобы все, что может обвалиться на голову прохожим, обвалилось под контролем альпинистов. Потом проблемные участки закрывают зеленой строительной сеткой: сейчас затянута вся верхняя часть фасада. Кроме того, управляющая компания занимается очисткой крыш дворца и флигеля от снега и наледи, ремонтирует и меняет водостоки, а также следит за яблоневым садом, например убирает деревья, которые повалило ветром. Ежегодно на консервацию и противоаварийные работы ТСН тратит 500–600 тысяч рублей. Эти деньги собирают с жителей дома. Причем часть жильцов даже не знает, что у них во дворах есть исторический особняк, и никогда не была в яблоневом саду, комментируют в управляющей компании. К слову взносы на капремонт, у жителей дома тоже не маленькие. «Жалко, что город не хочет вложиться. Потом на этом, можно было бы даже зарабатывать», — отмечает собеседник в управляющей компании.



В Фонде капитального ремонта «Фонтанке» сообщили, что проект на выполнение капитального ремонта фасадов дома на Гривцова 1/64 подготовлен и принят Фондом. Но приступить к поиску подрядчика можно только после того, как дом будет включен в краткосрочный план. Первая редакция плана на 2025 год появится в этом году, но в течение года он может корректироваться. Попадет ли в него усадьба Демидова, в пресс-службе сказать не смогли, сославшись на то Фонд является лишь исполнителем работ. В жилищном комитете «Фонтанке» сообщили, что включение Гривцова 1/64 в план работ на 2025 год не предусмотрено.

А что внутри?

Согласно охранному обязательству, в Главном доме усадьбы уцелели детали исторических интерьеров. Так, в парадном зале главного дома сохранился фриз с элементами лепного декора и росписи потолка, дубовая обшивка стен и встроенная мебель вестибюля вестибюля, изразцовые печи.

Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Фото: citywalls.ru Поделиться Поделиться





Поддержание в надлежащем состоянии внутренних помещений — обязанность пользователей. Большинство помещений особняка Демидова, в том числе те, где уцелели элементы исторического интерьера, у города арендует «ЭлектроРадиоАвтоматика» (АО «Эра»), которое выполняет заказы для судостроительных заводов. По условиям договора, понесенные расходы город засчитывает в счет арендной платы.



Как сообщили «Фонтанке» в КГИОП, в 2023 году АО «Эра» направила в ведомство проектную документацию на проведение работ по сохранению усадьбы Демидова и акт по результатам ГИКЭ. В начале 2024 года КГИОП выдал отказ в согласовании из-за наличия замечаний. «Повторно откорректированная проектная документация в КГИОП не поступала, разрешение на выполнение работ по сохранению ансамбля КГИОП не выдавалось», — сообщили в пресс-службе.



В АО «Эра» «Фонтанке» сообщили, что буквально на этой неделе в КГИОП отправили документы по уточнению предмета культурного наследия. Компания рассчитывает до конца года получить согласование и разрешение на проведение работ. Если все сложится, работы можно будет начать в следующем году. Но сколько они продлятся и в какую сумму обойдутся, арендатор сказать затрудняется. «В бюджете общества денежные средства заложены», — сообщили в компании. «Эра» также готова арендовать участок сада, но пока город отвечает отказом — по сути он является одним из дворов многоквартирного дома, то есть общедомовым имуществом. Однако за ним следит специальный сотрудник АО.



Интерьеры флигелей и кегельбана не сохранилось. Часть помещений сдаются в аренду под небольшие производства. Согласно данным Фонда имущества, несколько помещений во флигеле со стороны переулка Гривцова в 2023 году были проданы на аукционе. Сейчас готовится к продаже еще одно. По условиям договора, новые владельцы также обязаны проводить работы по реставрации. В АО «Эра» опасаются, что наличие большого числа собственников, владеющих частями исторической усадьбы, может затруднить реставрацию памятника.



Галина Бояркова, Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

