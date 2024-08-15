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    Владельцы поврежденных от атак дронов ВСУ в Липецкой области домов получат 50 тысяч рублей

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    Власти Липецкой области сообщили о мерах поддержки местных жителей, чьи дома пострадали от атак дронов со стороны ВСУ. Единоразово им выплатят 50 тысяч рублей. Об этом 15 августа заявил глава региона Игорь Артамонов.

    Получить выплату удастся, если от атак БПЛА пострадал дом, гараж или хозяйственные постройки, например, сараи, бани, навесы и теплицы. Деньги смогут получить граждане, постоянно или временно прописанные в пострадавших домах.

    «Будут учтены случаи повреждения объектов с 1 июля этого года. Обратиться за выплатой можно будет в МФЦ. Обращаю внимание, что речь не о компенсации восстановления поврежденных строений. С этим будем помогать отдельно, исходя из каждого конкретного случая», - добавил губернатор.

    Липецкая область также подвергается атакам дронов со стороны ВСУ. 10 августа в результате очередного нападения в регионе скончался мужчина 1997 года рождения. Его доставили в больницу, где диагностировали осколочное проникающее ранение головы. Спасти его не удалось.

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