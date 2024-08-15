На 100-м году жизни умерла последняя из женщин-штурманов бомбардировщика Пе-2

На 100-м году жизни скончалась штурман 125 гвардейского авиаполка Галина Брок-Бельцова. Она была последней из женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика Пе-2. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Союза женщин летных специальностей.



Галина Павловна принимала участие в Великой Отечественной войне. В те годы она совершила 36 боевых вылетов, подтвержденных фотографиями, но по факту их было больше.

Первый боевой вылет она совершила 23 июня 1944 года в районе Риги, после участвовала в операции «Багратион». Разгром Германии она встретила в Литве. После войны служила в КГБ.

