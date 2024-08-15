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    На 100-м году жизни умерла последняя из женщин-штурманов бомбардировщика Пе-2

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    На 100-м году жизни скончалась штурман 125 гвардейского авиаполка Галина Брок-Бельцова. Она была последней из женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика Пе-2. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе Союза женщин летных специальностей.

    Галина Павловна принимала участие в Великой Отечественной войне. В те годы она совершила 36 боевых вылетов, подтвержденных фотографиями, но по факту их было больше.

    Первый боевой вылет она совершила 23 июня 1944 года в районе Риги, после участвовала в операции «Багратион». Разгром Германии она встретила в Литве. После войны служила в КГБ.

    Публиковалась в нескольких книжных сборниках, награждена четырьмя орденами и еще несколькими знаками отличия. Получила благодарность от Иосифа Сталина «За взятие порта и крепости Пиллау». 12 февраля 2025 года ей могло исполниться 100 лет.

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