Синоптики: июль-2024 стал самым теплым месяцем в мире за 175 лет наблюдений

Прошедший июль стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).



Прошедший июль был на 0,03 градуса теплее июля 2023 года. Другое метеорологическое агентство, ERA5, говорит, что июль-2024 стал вторым самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений.



Мировые температуры в этом июле были выше среднего на большей части Земли, кроме Аляски, юга Южной Америки, востока России, Австралии и запада Антарктиды. Теплее всего было в Африке, Азии и Европе.

