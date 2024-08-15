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    Синоптики: июль-2024 стал самым теплым месяцем в мире за 175 лет наблюдений

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    Прошедший июль стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

    Прошедший июль был на 0,03 градуса теплее июля 2023 года. Другое метеорологическое агентство, ERA5, говорит, что июль-2024 стал вторым самым теплым месяцем в истории метеонаблюдений.

    Мировые температуры в этом июле были выше среднего на большей части Земли, кроме Аляски, юга Южной Америки, востока России, Австралии и запада Антарктиды. Теплее всего было в Африке, Азии и Европе.

    Синоптики также рассказали о глобальной температуре океана. Она стала второй самой высокой за всю историю наблюдений. Показатели температуры поверхности морей были выше среднего, но в восточной и юго-восточной частях Тихого океана она была ниже средней.

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