Четыре человека ранены при атаке дрона в Белгородской области

Украинский дрон атаковал село в Грайворонском городском округе Белгородской области днем 15 августа. Есть пострадавшие среди мирных жителей, рассказал в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
В селе Дунайка дрон сдетонировал возле административного здания. Ранения получили четыре человека: троих с минно-взрывными травмами и сотрясением мозга на скорой отправили в городскую больницу в Белгороде, одной оказали амбулаторную помощь в Грайворонской районной больнице. Женщина получила осколочное ранение мягких тканей предплечья.
В атакованном здании выбило окна и посекло фасад. Повреждены также два легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. На месте происшествия работают оперативные службы.
С 15 августа в Белгородской области введен режим ЧС федерального характера, так как масштабы происходящего не позволяют местным властям ликвидировать последствия самостоятельно. Минобороны сообщало, что ночью средства ПВО уничтожили над территорией региона беспилотник самолетного типа и еще один — утром. При атаке беспилотников в Шебекино были ранены четверо, в том числе два фельдшера скорой помощи.