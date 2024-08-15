Почти в два раза больше, чем год назад. Около 15 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы в рамках отдельной квоты

Около 15 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы в рамках отдельной квоты. Год назад в рамках льготы на бюджет прошло почти в два раза меньше человек — 9,4 тысячи, сообщил глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев «Думе ТВ» 15 августа.



На целевое обучение в вузы в этом году зачислены почти 40 тысяч человек, в лидерах набора — медицинские специальности. В целом, по словам Кабышева, абитуриенты чаще всего выбирают педагогические науки, информатику и вычислительную технику, а также клиническую медицину, судя по приему этого года.