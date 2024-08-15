Почти в два раза больше, чем год назад. Около 15 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы в рамках отдельной квоты

Около 15 тысяч участников СВО и их детей зачислены в вузы в рамках отдельной квоты. Год назад в рамках льготы на бюджет прошло почти в два раза меньше человек — 9,4 тысячи, сообщил глава комитета по науке и высшему образованию Сергей Кабышев «Думе ТВ» 15 августа.
На целевое обучение в вузы в этом году зачислены почти 40 тысяч человек, в лидерах набора — медицинские специальности. В целом, по словам Кабышева, абитуриенты чаще всего выбирают педагогические науки, информатику и вычислительную технику, а также клиническую медицину, судя по приему этого года.
Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, что в этом году по отдельной квоте для участников СВО и их детей в вузы Петербурга поступили 1 252 человека — это в два раза больше, чем в прошлом году. Причем часть таких студентов едва перешли порог ЕГЭ, чуть меньше половины оказались на бюджете вообще без экзаменов.
С этого года отдельную квоту расширили. Совсем без экзаменов принимали Героев РФ, детей участников СВО, удостоенных звания Героя РФ или погибших, получивших увечья, а также (в медицинские вузы) детей медработников, умерших во время пандемии. В рамках отдельного конкурса в вузы поступили участники СВО и их дети, а также дети сотрудников федеральных органов, органов внутренних дел РФ и сотрудников уголовно-исполнительной системы, направленных в другие государства и принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих государствах.
В конце июля глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что поступающих участников СВО и членов их семей больше, чем выделенных на них бюджетных мест. Так что вузы идут на «беспрецедентные меры» и принимают их за свой счет. Прием обещают скорректировать и, видимо, на будущий год число мест увеличат.