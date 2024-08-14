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    В России признали нежелательными фонд имени Конрада Аденауэра* и еще четыре организации

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    Министерство юстиции РФ в среду, 14 августа, признало нежелательными пять организаций. Среди них — фонд имени Конрада Аденауэра*.

    Кроме этого в списке фонд MRR*, организации «Культурус»*, «Россия за решеткой»* и «За вашу и нашу свободу»*.

    Все пять организаций — иностранные. Фонды Аденауэра* и MRR*, а также «Россия за решеткой»* зарегистрированы в Германии. «Культурус»* и «За нашу и вашу свободу»* указаны на сайте Минюста как чешские.

    Фонд Конрада Аденауэра* был основан в 1955 году в Германии и ставит задачей «политическое просвещение». В России он работал с 1990-х годов. 5 августа Генпрокуратура РФ признала его нежелательным на территории страны, сообщал ТАСС со ссылкой на ведомство.

    * Внесены Минюстом РФ в список нежелательных организаций.

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