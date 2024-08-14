В России признали нежелательными фонд имени Конрада Аденауэра* и еще четыре организации

Министерство юстиции РФ в среду, 14 августа, признало нежелательными пять организаций. Среди них — фонд имени Конрада Аденауэра*.

Кроме этого в списке фонд MRR*, организации «Культурус»*, «Россия за решеткой»* и «За вашу и нашу свободу»*.

Все пять организаций — иностранные. Фонды Аденауэра* и MRR*, а также «Россия за решеткой»* зарегистрированы в Германии. «Культурус»* и «За нашу и вашу свободу»* указаны на сайте Минюста как чешские.