«Уехала слониха, уехали тигры». Курский государственный цирк эвакуирует животных

Четвероногих артистов, которые в эти дни находились на гастролях в Курске, эвакуируют в другие города, 14 августа рассказала «Фонтанке» директор Курского цирка Наталья Леонова.

«Буквально утром уже уехала слониха, уехали тигры. Сейчас к отправке готовятся пони, пакуется багаж, мы ждем машину», — рассказала она.

Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как говорит Наталья Леонова, животных отправят «по цирковому конвейеру», вслед за основным составом артистов. Слониху, которая выступала в шоу «Балаган» Продюсерского центра Влада Гончарова, ждут в Самаре, тигры и львы разъедутся в Рязань и Брянск.



Решение разместить в цирке нуждающихся в приюте горожан и эвакуировать животных принималось, по словам Натальи, на уровне Росгосцирка. «Когда поступили от МЧС первые звонки с просьбой организовать пункты временного размещения, сразу же ночью я получила одобрение, мы стали принимать людей», — рассказывает она.



Все эти дни, по словам Натальи, в цирке круглосуточно дежурит главный ветеринарный врач Росгосцирка, он же координирует отправку животных и поддерживающую успокоительную терапию для них.

