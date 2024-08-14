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    «Уехала слониха, уехали тигры». Курский государственный цирк эвакуирует животных

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    Четвероногих артистов, которые в эти дни находились на гастролях в Курске, эвакуируют в другие города, 14 августа рассказала «Фонтанке» директор Курского цирка Наталья Леонова.

    «Буквально утром уже уехала слониха, уехали тигры. Сейчас к отправке готовятся пони, пакуется багаж, мы ждем машину», — рассказала она.

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    Как говорит Наталья Леонова, животных отправят «по цирковому конвейеру», вслед за основным составом артистов. Слониху, которая выступала в шоу «Балаган» Продюсерского центра Влада Гончарова, ждут в Самаре, тигры и львы разъедутся в Рязань и Брянск.

    Решение разместить в цирке нуждающихся в приюте горожан и эвакуировать животных принималось, по словам Натальи, на уровне Росгосцирка. «Когда поступили от МЧС первые звонки с просьбой организовать пункты временного размещения, сразу же ночью я получила одобрение, мы стали принимать людей», — рассказывает она.

    Все эти дни, по словам Натальи, в цирке круглосуточно дежурит главный ветеринарный врач Росгосцирка, он же координирует отправку животных и поддерживающую успокоительную терапию для них.

    «Когда ракетную опасность объявляют более 20 раз в день, даже самому спокойному человеку будет максимально тревожно, и, конечно же, животному», — поделилась Наталья Леонова.

    Последними покинут цирк в Курске пони и конь Боря, в субботу они отправятся продолжать гастроли в Рязань.

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