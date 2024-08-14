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    Девочка попала под колёса электровелосипеда на глазах у отца на севере Петербурга

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    Полиция выясняет все обстоятельства аварии, в которой пострадал пятилетний ребёнок, гулявший с отцом в Приморском районе Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 14 августа, ДТП произошло у дома №14 на Плесецкой улице на дороге с односторонним движением накануне около семи часов вечера. Мужчина вместе с пятилетней дочерью переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, во встречном направлении ехал электровелосипедист.

    Избежать столкновения не удалось, и в больницу увезли ребёнка. По информации «Фонтанки», у девочки ушибы и ссадины. Пешеходы и 33-летний владелец электровелосипеда живут в Юнтолово. По предварительным данным, в отношении велосипедиста составлен протокол по статье 12.30 КоАП - нарушение ПДД участником движения, повлекшее по неосторожности причинение легкого или среднего вреда здоровью.

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