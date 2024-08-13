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    Белорусам придется показать совместное фото с гражданином Италии для получения визы

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    Граждане Белоруссии начнут получать визы в Италию по новым правилам. Для этого при подаче документов потребуется предоставить совместное фото с гражданином страны ЕС, от которого пришло приглашение.

    Как сообщили в консульстве 12 августа, заявителей также просят доказать, что они раньше уже бывали в Италии. Для этого нужно предоставить чеки на оплаченное жилье с указанием фамилий и дат, авиабилеты, чеки с ежедневных расходов в стране на сумму не менее 50 евро и выписку с банковского счета с расходами в Италии.

    В пресс-релизе отмечается, что вышеуказанные документы не являются обязательными для подачи на визу, но могут сыграть в пользу заявителя.

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