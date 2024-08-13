Со дна устья Невы достали часть торпеды. Ее планируют передать в музей

Обнаруженный в устье Невы боеприпас времен Великой Отечественной оказался воздушным резервуаром советской парогазовой торпеды, его подняли со дна и впоследствии передадут в музей, сообщили
«Находка была обследована военнослужащими Балтийского флота. Как выяснилось, никакой опасности данная часть от торпеды не представляет», — сообщили в пресс-службе флота. Позднее элемент торпеды осмотрят, очистят, покрасят и передадут в музей в качестве выставочного экспоната.
Ранее «Фонтанка» писала, что водолазы ЛенВМБ ведут работы в Финском заливе в районе Васильевского и Крестовского островов из-за найденной торпеды времен ВОВ. В пресс-службе Балтийского флота уточнили, что военнослужащие регулярно обнаруживают и утилизируют боеприпасы времен