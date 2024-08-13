Четыре машины за час сгорели в Петербурге. На Литейном авто тушили тряпками очевидцы

В 15:23 в пожарную службу поступила информация о возгорании легкового Chevrolet у дома 38 по Литейному проспекту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга. Огонь вспыхнул в передней части автомобиля. На видео, которым поделился с «Фонтанкой» читатель, видно, что до приезда пожарных очевидцы пытались сбивать пламя тряпками и тушить из огнетушителей.

Три автомобильных пожара в течение часа пришлось тушить в разных районах Петербурга днем 13 августа. В одном досталось сразу двум машинам.

Спустя минут 20 еще один автомобильный пожар вспыхнул в Невском районе. В экстренные службы сообщение поступило в 15:46. На Народной улице, возле дома 30, загорелись Hyundai Solaris и соседний Daewoo Matiz. Их потушили в 15:53. У «Соляриса» обгорел моторный отсек, у «Матиза» — багажный.

А в 16:04 в МЧС сообщили о пожаре у дома 7 по улице Обручевых в Калининском районе. Там полыхала «ГАЗель». Ее огонь успел уничтожить полностью. Пожар потушили в 16:17.