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    Боевые действия

    Минобороны: ВС РФ отразили атаки групп ВСУ на курском направлении

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    В Министерстве обороны РФ рассказали о ситуации на курском направлении за последние сутки. По данным ведомства, российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Мартыновки, уничтожив до 15 человек, две бронированные машины и два автомобиля.

    По информации ведомства 13 августа, нанесено поражение сразу по нескольким бригадам ВСУ: 22-й, 61-й, 115-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой. Бои прошли в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. При зачистке Озерков уничтожены до 15 военнослужащих, четыре американских бронетранспортера «Страйкер», в плен сдались шесть человек.

    Авиация и ракетные войска РФ поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области, добавили в ведомстве. Также в МО рассказали о потерях противника за сутки: уничтожены до 420 военных и 55 единиц бронетехники, среди которой три танка.

    Всего в ходе боев в Курской области ВСУ потеряли до 2030 человек, 35 танков, 31 бронетранспортер, 18 БМП, 179 бронированных машин разного типа, 78 автомобилей, четыре ЗРК, 14 артиллерийских орудий и две пусковые установки реактивных систем залпового огня, добавили в МО.

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