В Министерстве обороны РФ рассказали о ситуации на курском направлении за последние сутки. По данным ведомства, российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Мартыновки, уничтожив до
По информации ведомства 13 августа, нанесено поражение сразу по нескольким бригадам ВСУ:
Авиация и ракетные войска РФ поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области, добавили в ведомстве. Также в МО рассказали о потерях противника за сутки: уничтожены до
Всего в ходе боев в Курской области ВСУ потеряли до