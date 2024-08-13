В Министерстве обороны РФ рассказали о ситуации на курском направлении за последние сутки. По данным ведомства, российские военные отразили атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Мартыновки, уничтожив до 15 человек , две бронированные машины и два автомобиля.



По информации ведомства 13 августа, нанесено поражение сразу по нескольким бригадам ВСУ: 22-й , 61-й , 115-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой. Бои прошли в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки. При зачистке Озерков уничтожены до 15 военнослужащих , четыре американских бронетранспортера «Страйкер», в плен сдались шесть человек.

