В Росреестре определили условия для изъятия дачных участков под ИЖС

Росреестр разработал два постановления, в которых определяются признаки неиспользуемых земельных участков. По ним территории, выделенные под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), могут изъять. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Постановления разработаны под закон, который ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно документу, для освоения участка под ИЖС устанавливается срок в три года. Если владельцы за это время не успеют освоить территорию или начнут использовать ее не по назначению, землю могут изъять. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.



Согласно разработанным Росреестром постановлениям, одним из признаков неиспользуемого участка является отсутствие на нем фундамента для будущего дома, который должен появиться в течение трех лет с момента заключения договора. Кроме того, если в течение пяти лет не зарегистрировать построенный на участке дом, территорию также могут изъять.



Также в постановлениях прописаны признаки неиспользуемых земель. Так, участок могут изъять, если он в течение пяти и более лет используется не по целевому назначению. Если на доме установят серьезные повреждения (разрушена крыша или стены, нет окон или стекол) и отсутствие ремонта в течение пяти лет, участок также подлежит изъятию.



Потерять землю под ИЖС можно будет за захламление участка мусором и за заросли сорняков более метра в высоту на половине территории. Работы по уборке участка должны не проводиться более года. Если в течение трех и более лет на выделенной земле не выращиваются никакие сельскохозяйственные культуры, это также может послужить причиной для изъятия.

Как отмечает РБК, пока что это только проект документа. Скорректировать его могут до принятия. В пресс-службе Росреестра разъяснили, что прежде всего оба постановления касаются проблемных участков.



«Человеку дается три года, чтобы провести все необходимые работы и подготовить участок к использованию (очистить его от мусора, осушить, выровнять рельеф и т.д.)», — заявили в ведомстве.

