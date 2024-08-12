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    Приложение VK Видео скачали 20 миллионов раз

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    Приложение VK Видео с момента его запуска в сентябре 2023 года скачали 20 миллионов раз. Пик загрузок пришелся на июль 2024 года, когда программу установили почти два миллиона раз.

    Как рассказали в пресс-службе социальной сети, чаще всего приложение скачивали на Android — 11 миллионов установок. Чуть меньше — на Android TV с шестью миллионами скачиваний. Меньше всего VK Видео популярен у владельцев iPhone — три миллиона скачиваний.

    Аудитория VK Видео также приросла в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. Максимум приложением за сутки воспользовались 2,5 миллиона пользователей — как на телефонах, так и на телевизорах.

    «Суммарное суточное время просмотра в приложении увеличилось в 2,6 раза и превысило 5 миллионов часов. Наибольшая глубина смотрения приходится на Smart TV — 200 минут в день», — добавили в пресс-службе VK.

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