Приложение VK Видео скачали 20 миллионов раз

Приложение VK Видео с момента его запуска в сентябре 2023 года скачали 20 миллионов раз. Пик загрузок пришелся на июль 2024 года, когда программу установили почти два миллиона раз.



Как рассказали в пресс-службе социальной сети, чаще всего приложение скачивали на Android — 11 миллионов установок. Чуть меньше — на Android TV с шестью миллионами скачиваний. Меньше всего VK Видео популярен у владельцев iPhone — три миллиона скачиваний.



Аудитория VK Видео также приросла в 2,2 раза по сравнению со среднемесячными показателями июля. Максимум приложением за сутки воспользовались 2,5 миллиона пользователей — как на телефонах, так и на телевизорах.

