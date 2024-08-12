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    Петербургский суд дал 8 месяцев колонии иностранцу, пустившему пулю в асфальт у ТРК «ПИК»

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    Октябрьский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Исматулло Раджабова, признанного виновным в хулиганской стрельбе у ТРК «ПИК» на улице Ефимова. Дуло пистолета он направил в землю. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 12 августа.

    Установлено, что вечером 24 марта 21-летний гражданин Таджикистана выстрелил в землю около торгово-развлекательного комплекса. На следующий день он был задержан. На видео попала не только выходка молодого человека, но и драка с неустановленными лицами.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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    По данным «Фонтанки», Раджабов приехал из Таджикистана около шести лет назад, неофициально подрабатывал на Сенном рынке. Вечером 24 марта, по его словам, он был у ТРК с приятелем, когда рядом завязалась массовая драка. Остановить безобразие решил выстрелом в землю, а осознав, поспешил уехать. После стрельбы он выбросил оружие в Фонтанку.

    Раджабов вину признал. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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    Стрельба у ТРКПИКИсматулло РаджабовСудПриговор
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    Комментарии 2

    0day12 Авг 2024 в 15:41
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