Драка со стрельбой у «Пика» попала на видео. Побоище быстро завершилось, на асфальт завалили одного

Парни в черных куртках и шапках выясняли отношения у ТРК «Пик» в Петербурге. Массовая драка закончилась молниеносно и попала на видео.



Кадры с улицы Ефимова оказались в распоряжении «Фонтанки» 25 марта. Драка произошла накануне вечером у ТРК «Пик». В разборке приняли участие больше 10 человек, большинство из них одеты в черное. Одного мужчину завалили на асфальт, ему пару секунд отвешивали тумаки несколько человек. Затем участники драки сгруппировались и, видимо, от кулаков перешли к словам.