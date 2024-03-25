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    Драка со стрельбой у «Пика» попала на видео. Побоище быстро завершилось, на асфальт завалили одного

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    Парни в черных куртках и шапках выясняли отношения у ТРК «Пик» в Петербурге. Массовая драка закончилась молниеносно и попала на видео.

    Кадры с улицы Ефимова оказались в распоряжении «Фонтанки» 25 марта. Драка произошла накануне вечером у ТРК «Пик». В разборке приняли участие больше 10 человек, большинство из них одеты в черное. Одного мужчину завалили на асфальт, ему пару секунд отвешивали тумаки несколько человек. Затем участники драки сгруппировались и, видимо, от кулаков перешли к словам.

    «Фонтанка.ру»

    В ходе конфликта один из участников выстрелил в воздух. Люди в черном скрылись с места на двух «Тойотах Камри», обе зарегистрированы на жителей города.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

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